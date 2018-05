publié le 18/05/2018 à 12:50

Un appel aux dons qui risque d'être entendu par les fans de Johnny Hallyday. Dans le Morbihan, trois prêtres bretons ont eu l'idée de reprendre le tube Je te promets du taulier français dans le but d'inciter les fidèles à donner au denier du culte.



Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du diocèse de Vannes, ces trois hommes d'églises des paroisses de L’Emmanuel (Saint Pie X et Notre-Dame de Lourdes) entonnent leur reprise détonante sur fond de guitare acoustique. "Je te promets le sel d'une paroisse sans pareille. Je te promets le miel des évangiles même. Je te promets le ciel au-delà de tes rêves. Des fleurs et des balais pour que l'église soit belle".



Le refrain de cette reprise de Johnny est tout aussi persuasive pour convaincre les fidèles. "Et si tu fais un don au Denier du culte, on verra la mission s’en aller droit au but. Et si tu fais un don par virement ou par chèque, les prêtres et les laïcs te serviront sans stress de manquer de moyens pour vivre".

La vidéo rencontre déjà un petit succès sur Internet puisqu'elle a déjà recolté plus de 11.600 vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. Avec leurs voix célestes, les prêtres ont reçu les acclamations de la foule. Un signe que la parole de Johnny a été entendue.