Le journal de 8h - Suicides à France Telecom : 7 cadres renvoyés devant la justice

publié le 16/06/2018 à 08:34

Sept cadres seront jugés, dont l’ancien patron Didier Lombard, pour "harcèlement moral". À la fin des années 2000, l'entreprise avait connu une vague de suicides. Il y aura donc un procès presque dix ans après la vague de suicides à France Télécom.



Le groupe devenu Orange et l'ancien grand patron viennent d'être renvoyés en correctionnel pour leurs méthodes, à l'époque où le groupe voulait se réorganiser et supprimer 22.000 postes. Il s'agit de la première affaire de harcèlement moral "institutionnalisé" devant un tribunal.

Neuf ans se sont écoulés depuis les premières plaintes et le début de la procédure. Pour autant, les employés n'ont rien oublié : de l'ambiance pesante et des pressions, de l'enfer au sein de l'ex-France Télécom.

À écouter également dans ce journal :

Football : la France fait confiance à sa jeunesse dorée pour cette Coupe du Monde en Russie. On verra sans doute une des équipes les plus jeunes de l'histoire des Bleus, à midi, pour leur entrée en lice contre l'Australie à Kazan.



Justice : les douanes viennent de démanteler une des plus importantes plateformes illégales en France sur le "dark net", le web parallèle où circulent stupéfiants, armes et faux papiers. Une annonce du ministre des comptes publics Gérald Darmanin ce samedi 16 juin.



Société : les autolibs sont en train de vivre leurs dernières heures à Paris. La capitale et une centaine de communes sont sur le point de résilier le contrat passé avec le groupe Bolloré, après six mois de brouille et sur fond de grave déficit financier.



International : alors que l'Europe se divise, l'Espagne se prépare à accueillir l'Aquarius, avec à son bord les 629 migrants sauvés en mer. Le bateau humanitaire est attendu la nuit prochaine à Valence. La France et l'Italie proposent de créer des centres dans les pays de départ de migrants.