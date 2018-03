publié le 28/03/2018 à 08:51

Ce mardi 27 mars, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon s'est distingué à travers un discours marquant concernant la tragique attaque du Super U de Trèbes qui a fait 4 morts. Et alors que Laurent Wauquiez et Marine Le Pen avaient dès le lendemain pointé d'éventuelles responsabilités du gouvernement, le leader de la France Insoumise les a renvoyés dos à dos.



Après avoir rappelé que "le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a remis le monde humain en ordre", il a insisté en indiquant que le gendarme avait "réaffirmé la primauté de la compassion", ainsi que "la primauté d'un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre". "En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine", a assuré Jean-Luc Mélenchon.

"À notre tour de refuser à l'ennemi quelque victoire que ce soit, et d'abord celle de la division, de la confusion et de la polémique qui viendraient à nous déchirer", a-t-il appelé en visant sans trop de détours Marine Le Pen et Laurent Wauquiez. Et pour donner l'exemple, il s'est alors directement adressé à Édouard Philippe.

"Monsieur le premier ministre, opposition nous vous disons, nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'État, avez dans cette circonstance fait tout ce qui était en votre pouvoir, du mieux que vous pouviez", a-t-il solennellement clamé sous les applaudissements d'une grande partie de l'assemblée. "Nous sommes disponibles pour l'union autour de la mémoire de ceux qui sont morts, et de l'exemple qu'ils nous donnent. Appelez-nous à un deuil national et nous vous répondrons favorablement", a-t-il conclu.

