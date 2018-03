publié le 09/03/2018 à 19:51

C'est une annonce surprise faite par Nicole Belloubet dans les colonnes du Monde, ce vendredi 9 mars. La garde des Sceaux a déclaré vouloir expérimenter des tribunaux criminels, composés de magistrats populaires, pour juger les crimes passibles d'une peine allant jusqu'à 20 ans de réclusion. Tout en gardant parallèlement les cours d'assises pour les autres crimes, avec leurs jurys populaires.



Invité de RTL Soir ce vendredi 9 mars, l'avocat Hervé Temime s'est insurgé contre cette réforme. "C'est soit-disant dans l'objectif de désengorger les cours d'assises et limiter la durée de la détention provisoire, mais je pense que c'est un très mauvais moyen de les poursuivre. Il est absolument hors de question de créer de catégories de crimes, une qui serait jugée par des 'super tribunaux correctionnels' et une autre par la cour d'assises, et de s'attaquer aux jurys populaires", déplore l'avocat.

Si Hervé Temime est en accord avec les objectifs poursuivis par la ministre de la Justice, qu'il qualifie de "femme de grande qualité", il est mécontent de la méthode. L'avocat préconise un autre biais, mettant en avant le fait qu'il va falloir un plus grand nombre de magistrats, donc plus de moyens, pour l'expérimentation souhaitée par Nicole Belloubet. "Pourquoi ne pas multiplier les sessions de cour d'assises ? Pourquoi ne pas donner plus de moyens aux chambres de l'instruction pour que les recours soient examinés plus rapidement ?", regrette-t-il au micro de RTL.