publié le 28/04/2018 à 08:46

L'association d'Assistance et de Recherche des Personnes Disparues (ARPD) a organisé, vendredi 27 avril, une réunion à Lyon avec des familles dont un proche est porté disparu. Une dizaine d'entre elles se sont rencontrées pour la deuxième fois afin d'évoquer " l'ombre de Nordahl Lelandais" qui plane sur de nombreux dossiers.



À ce jour, l'ancien militaire a avoué être à l'origine des décès de la petite Maëlys et d'Arthur Noyer. Ces familles souhaitent que des investigations plus poussées soient menées et, même, que la législation évolue. "Nos objectifs sont d'obtenir la tenue d'assises nationales sur les disparitions de personnes (...), la création d'un fichier des disparus et des enterrés sous X et la mise en place d'un site internet permettant la diffusion des avis de recherche au grand public" , a expliqué Bernard Valézy, président de l'ARPD.

Il a également regretté que les familles des disparus soient "systématiquement tenues à l'écart de la progression des enquêtes, ce qui est (...) inadmissible".

À écouter également dans ce journal :

Corée - Les dirigeants du Nord et du Sud, Kim Jong-un et Moon Jae-in, se sont engagés à œuvrer en faveur de la dénucléarisation."Il n'y aura plus de guerre et une nouvelle ère de paix a commencé", ont-ils déclaré en commun, au lendemain de leur poignée de main historique.



Politique - Pascal Pavageau a été élu vendredi 27 avril secrétaire général de Force Ouvrière. Il remplace Jean-Claude Mailly, en poste depuis 14 ans.



Football - Saint-Étienne a pris provisoirement la 5ème place de la Ligue 1, en battant Montpellier (1-0) vendredi 27 avril. Lyon affrontera Nantes ce samedi 28 avril à 17h00.



Musique - Le groupe suédois ABBA se reforme 35 après leur dernier album. Les quatre membres ont annoncé vendredi 27 avril l'enregistrement de deux chansons inédites.