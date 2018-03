Le journal de 18h : un adulte jugé pour "atteinte sexuelle" sur une mineure

publié le 26/09/2017 à 18:54

La décision du parquet de Pontoise de poursuivre un homme de 28 ans pour "atteinte sexuelle" et non pour viol après une relation sexuelle par une fillette de 11 ans suscite une vive polémique. Le jour de cette relation, la jeune victime a suivi l'homme jusque dans son immeuble, où ils ont eu deux rapports sexuels. Elle ne s'est jamais débattue et n'a pas appelé à l'aide. Personne ne conteste ces faits. Toute la question est de savoir si une fillette peut avoir une relation sexuelle sans contrainte, même morale. Dans l'affirmative, le suspect encourt une peine de cinq ans de prison pour "atteinte sexuelle". En cas de viol, la peine encourue est de 20 ans.



La justice considère que le rapport était consenti. Pour la famille de l'enfant, il s'agit au contraire d'un viol. "À mon sens il y a une contrainte morale compte tenu de la différence d'âge", plaide l'avocate de la famille. Cette dernière demande, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens, à ce qu'un seuil soit inscrit dans la loi française : un âge limite en dessous duquel la question du consentement d'un enfant serait systématiquement rejeté.

À écouter également dans ce journal :

- Emmanuel Macron veut réveiller l'Europe. Économie, défense, citoyenneté... Le président de la République a présenté dans le grand amphi de la Sorbonne, mardi 26 septembre à Paris, son plan pour l'Union européenne. Parmi les annonces fortes : un ministre de la zone euro, une convergence fiscale et sociale, la création d'une force d'intervention commune pour 2020 et un parquet antiterroriste européen.

- Chômage : la France compte 22.000 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois d'août (+0,6 %). Il s'agit du deuxième mois consécutif de hausse, après les 35.000 chômeurs en plus en juillet. Le ministère du Travail tempère en expliquant que ces chiffres, mois après mois, sont difficiles à interpréter et appelle à une prise de recul nécessaire.



- INFO RTL - Un jeune pilleur présumé a été arrêté et incarcéré il y a quelques jours à Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma. Les gendarmes ont retrouvé chez lui une montagne de marchandises. L'individu est même suspecté d'avoir monté plusieurs équipes afin d'être plus efficace. Il récupérait ensuite tout le matériel.



- Santé : face à la grogne des antivaccins la ministre française des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn a confirmé ce mardi que la vaccination contre onze maladies serait obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er janvier, mais que les parents qui refuseraient ne seraient pas sanctionnés.



- La ministre du Travail a également annoncé une hausse de l'allocation de garde d'enfant de 138 euros par mois pour les familles monoparentales les plus pauvres.



- Les routiers promettent de maintenir la pression jusqu'au jeudi 28 septembre, jour de leur rencontre avec la ministre des Transports. Mais dans les faits, le mouvement lancé à l'appel de la CGT et FO s'est éteint ce mardi après-midi. Selon le gouvernement, la totalité des dépôts de carburant sont désormais libres d'accès.



- Ligue des Champions : Monaco affrontera Porto à domicile. Les deux équipes ne sont plus recroisées depuis la finale 2004, largement remportée par les Portugais.



- Jeux olympiques d'hiver : Martin Fourcade, double champion de biathlon, a été désigné ce mardi pour être le porte-drapeau de l'équipe de France olympique lors des JO d'hiver en Corée du Sud.