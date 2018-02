publié le 20/02/2018 à 11:20

Une triste histoire en Gironde. Un adolescent qui avait mortellement fauché un gendarme le 4 février dernier a été retrouvé mort, avec son père, non loin de leur domicile mardi 20 février. Le garçon de 15 ans, avait été mis en examen pour homicide involontaire mais n'avait pas été placé en détention provisoire. La thèse du double suicide est à l'heure actuelle privilégiée par les enquêteurs.



En février, ce dernier avait percuté un adjudant de la brigade de Belin-Beliet après avoir refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de vitesse. Le gendarme, accompagné de trois collègues, était chargé de tenir un radar destiné à mesurer la vitesse des usagers d'une route départementale de Salles. Il avait été hospitalisé au CHU de Bordeaux où il avait succombé à ses blessures.

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait évoqué son "immense tristesse" après le mort du gendarme et adressé "ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses camarades, et tout spécialement aux gendarmes qui l'accompagnaient et à l'ensemble de la brigade de Belin-Beliet".