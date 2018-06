publié le 11/06/2018 à 13:40

Les deux fillettes ont-elles été empoisonnées ? C’est la piste privilégiée au regard des premières constatations du médecin légiste, qui a examiné les corps des deux petites filles retrouvées mortes dans leur chambre dimanche 10 juin à Limonest (Rhône). Les enfants ne présentaient pas de trace de coups ou de strangulation.



C’est leur mère qui les avait découvertes après avoir passé l’après-midi avec des amis, dans un appartement de fonction de la gendarmerie. Le père âgé de 35 ans, gendarme sous-officier était absent à l’heure de faits. Ce dernier participait à une course cycliste. Il a été longuement entendu, et mis hors de cause.

Son épouse en revanche est soupçonnée d’avoir empoisonné les enfants par dépit ou vengeance alors que le couple était en instance de divorce, ce qui pourrait être le mobile du crime. La jeune femme choquée et hospitalisée n’a pas encore été entendue par les enquêteurs. Mais la piste accidentelle n’est pas totalement exclue.

Ce matin les enseignants des deux enfants ont été informés de la mort des deux fillettes. Une cellule psychologique a été mise en place dans l’établissement situé à deux pas de la gendarmerie.

À écouter également dans ce journal

- Les agriculteurs protestent depuis le matin de ce lundi 11 juin contre les importations de produits agricoles et en particulier l'huile de palme utilisée dans les biocarburants. 14 sites sont touchés dans toute la France. À Grigny dans l'Essonne les céréaliers ont brièvement investi une station TOTAL en essayant de faire de la pédagogie auprès des automobilistes.



- Le sort de 629 migrants secourus au large de la Libye est toujours en suspens. Parmi-eux, plus de 130 mineurs et une femme sur le point d'accoucher. L'Italie et Malte refusent d'ouvrir leurs ports à l'Aquarius, ce navire affrété par une ONG française et qui les a recueillis. Le nouveau ministre de l'Intérieur italien, leader de l'extrême droite, Matteo Salvini a même publié un tweet, avec le hashtag "Fermons les ports".



- La SNCF va rembourser 50% du prix des abonnements sur les TER pour le mois de mai. Elle étend par ailleurs cette mesure à certaines lignes Intercité très affectées par la grève vers la Normandie, les Hauts-de-France, le Centre et le Grand-Est. Les abonnés recevront des bons d'achat qu'ils pourront échanger contre des billets TER, ou pour payer leur abonnement entre août et décembre 2018.