Le jeune homme recherché depuis ce jeudi 29 mars matin pour avoir foncé en voiture sur des militaires a été interpellé à la mi-journée. Dès 8h du matin, il avait pris pour cible des militaires du 7e bataillon de chasseurs alpins basé à Varces à bord d'une 208 noire. Il avait d'abord insulté deux soldats de retour de leur jogging, avant de foncer sur eux avec son véhicule. Les militaires ont réussi à éviter de justesse la collision et se sont cachés derrière des voitures.



Il a ensuite pris pour cible un autre groupe de soldats en les insultant cette fois-ci, en arabe, avant de prendre la fuite. La gendarmerie avait alors très vite bouclé le périmètre et confiné les habitants chez eux et les enfants dans les écoles une partie de la matinée.

L'homme a été interpellé dans le quartier, réputé sensible, de la Villeneuve à Grenoble. Il a été conduit à la police judiciaire de la ville afin d'être placé en garde à vue, et tenter de connaître les motivations de son geste. Toujours en lien avec cette affaire, une opération a lieu à Échirolles, toujours près de Grenoble.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Une cérémonie en hommage aux victimes de l'attaque terroriste a eu lieu ce 29 mars à Trèbes. Le maire de la ville a pris la parole avec émotion pour honorer la mémoire des victimes, dont les funérailles auront lieu en ce-jour. Édouard Philippe était présent lui aussi.



Hommage - Au sein de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne se sont déroulées ce matin les obsèques du colonel Arnaud Beltrame. Une cérémonie que la famille a voulu privée et qui a été menée par l'évêque de la ville, ainsi que par le prêtre qui aurait dû marier le colonel et sa fiancée dans quelques semaines.



Grève - Bras de fer entre les cheminots et la direction de la SNCF concernant le décompte des jours de grève à venir. En effet, les syndicats dénoncent la volonté de compter comme jours de grève les éventuels jour de repos accolés aux journées de mobilisation. Ainsi, 36 jours de grève sont prévus mais les syndicats argumentent qu'ils n'ont déposé de préavis que pour les 3 et 4 avril. La direction serait prête à assumer d'éventuelles actions en justice.



Plan social - La direction de l'usine Whirlpool d'Amiens a scandalisé les salariés déjà menacés par la fermeture du site. En effet, les salariés se sont vus proposer un sèche-linge en lieu et place d'une augmentation. Une proposition qui a ranimé la colère des syndicats.



Consommation - Le candidat Emmanuel Macron avait promis un remboursement intégral des frais d'optique, étalé entre mutuelle et sécurité sociale, mais il se pourrait que celui-ci ne puisse intervenir qu'une fois tous les trois ans. Une mesure qui pose problème aux opticiens qui craignent de devoir absorber la différence si les taux de remboursements de la sécurité sociale restent inchangés. Le gouvernement devrait préciser ce volet dans les prochains jours.



Justice - Nordhal Lelandais sera entendu par les enquêteurs concernant la mort d'Arthur Noyer.