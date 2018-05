publié le 15/05/2018 à 13:13

Un homme qui aurait tenté d'enlever deux enfants avant qu'ils ne prennent la fuite a été interpellé lundi 14 mai dans la soirée à Créteil, a-t-on appris mardi 15 mai auprès du parquet de Créteil. Les deux enfants, dont l'âge exact n'a pas été précisé, ont été abordés par un homme de 60 ans "qui leur demande de rentrer dans le véhicule", une camionnette blanche, a précisé une source proche du dossier. "Ils montent, avant de se raviser, et de partir en courant".



En rentrant chez eux, ils racontent leur mésaventure à leurs parents, qui préviennent des voisins. "Ils se rendent compte qu'un autre enfant a été victime d'une même tentative, avec le même mode opératoire, quelques jours plus tôt", et préviennent la police. La description de l'homme faite par les deux enfants et la plaque d'immatriculation qu'ils avaient relevée ont permis son interpellation peu après les faits. L'homme, placé en garde à vue dans la soirée, n'est pas connu de la justice pour des faits similaires, a indiqué le parquet. L'enquête a été confiée au commissariat de Créteil.

À écouter également dans ce journal :

- Gaza : un bébé palestinien est décédé après avoir inhalé du gaz lacrymogène pendant les heurts entre manifestants palestiniens et soldats israéliens lundi près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, a annoncé mardi 15 mai le ministère de la Santé de l'enclave.

- Justice : l'ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, condamné en 2016 à 3 ans de prison pour fraude fiscale et rejugé en février à Paris, saura mardi s'il va en prison. La cour d'appel de Paris rendra son arrêt en début d'après-midi.



- Attentat à Paris : les gardes à vue de trois proches de Khamzat Azimov commencées dimanche ont été prolongées lundi soir pour déterminer si le jihadiste, qui a tué un homme samedi à Paris, a bénéficié de complicités pour cet attentat qui a relancé le débat sur le suivi des personnes fichées pour radicalisation.



- Grève à la SNCF : Édouard Philippe réaffirme mardi dans un entretien au Monde que la SNCF restera une entreprise publique, précisant que "la loi sera sans ambiguïté" sur ce sujet.



- Air France : le conseil d'administration du groupe franco-néerlandais doit se prononcer mardi sur la gouvernance de transition du groupe en attendant de trouver un successeur au PDG Jean-Marc Janaillac qui a jeté l'éponge début mai.