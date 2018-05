Laval : une commerçante fait fuir les braqueurs de sa supérette

publié le 16/05/2018 à 05:23

"Je ne suis pas plus courageuse qu'une autre, mais j'ai senti de la colère en moi." C'est par cette phrase simple que Lydie Barcelot explique le cran qu'elle a eu face à deux braqueurs, dont l'un la pointait avec son pistolet.



C'est lundi 14 mais, vers 9h40, que la gérante du Proxi d'un centre commercial de Laval voit entrer les deux hommes cagoulés, rapporte Ouest-France. Elle reste incrédule. "Je l’ai regardé sans réagir. Je pense que je n’ai pas tout de suite compris ce qui se passait", explique-t-elle. Les six autres clients du magasin sont dans la même situation, dont une dame de 90 ans. "Elle pensait que c’était des plaisantins, que cela n’arrivait pas dans la réalité", ajoute la commerçante.

Son calme et son mutisme désarçonnent le braqueur armé, qui la frappe au visage tandis que son complice tente, en vain, d'ouvrir la caisse. "Quand ils ont compris que je n’allais pas leur donner cette caisse, ils sont partis.¿ […] Nous, les petits commerçants, on travaille dur pour gagner notre argent. Je suis propriétaire, je tiens à mon magasin. Alors qu’on me vole, non, je ne pouvais pas l’accepter."

Après la fuite des braqueurs, elle reprend le travail dans un premier temps avant seulement d'envisager d'appeler la police, arrivée rapidement sur les lieux.