Ille-et-Vilaine : un quinquagénaire écroué pour le viol d'une fille de 12 ans

et AFP

publié le 01/06/2018 à 21:45

Un homme de 50 ans a été mis en examen et écroué pour le viol d'une fille de 12 ans enlevée mardi 30 mai alors qu'elle rentrait de l'école, a-t-on appris auprès du parquet. Ayant reconnu les faits, il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et viol sur mineur de quinze ans.



Les faits se sont déroulés à Saint-Anne-sur-Vilaine, à 60km de Rennes, mardi après-midi alors que la fillette rejoignait à pied son domicile. Elle a "été retenue pendant environ deux heures par cet homme qui a abusé d'elle après l'avoir abordée alors qu'elle rentrait à pied à son domicile", a indiqué Nicolas Jacquet, procureur de Rennes, dans un communiqué. L'agresseur l'a ensuite reconduite non loin du lieu de l'enlèvement où elle a été recueillie par des passants, près du cimetière de la commune.

"Les perquisitions opérées notamment dans la voiture utilisée par le suspect ont permis de découvrir de nombreux indices corroborant les dires de la jeune fille et accréditant ses propos", précise le procureur. "Le gardé à vue a reconnu les faits tels que décrits par la fillette", expliquant "être dépressif".

Le quinquagénaire, qui réside depuis quelques années à Saint-Anne-sur-Vilaine, a été condamné en 2011 pour "des violences intra-familiales" mais "ne présente aucun antécédent judiciaire relatif à des faits d'infractions sexuelles", a également indiqué Nicolas Jacquet.