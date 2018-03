publié le 26/03/2018 à 05:40

Il était au bon endroit, au bon moment. À Fougères, en Ille-et-Vilaine, un homme a sauvé une fillette d'une chute qui aurait pu être dramatique, rapporte Ouest-France. Les faits se sont déroulés vendredi 23 mars, alors que l'homme venait de déposer son fils à l'école. En remontant une rue, il remarque un attroupement près d'un immeuble et aperçoit une fillette de trois ans en train de passer par la fenêtre. Prise de panique, elle commence à hurler.



"Je l'ai vu les pieds dans le vide, suspendue au bout de ses petits bras. Je me suis arrêté et, le temps que j'arrive au pied de l'immeuble, elle a lâché prise, je l'ai récupéré dans mes bras", raconte Fabien Legeais à Ouest-France. La mère était visiblement absente de l'appartement. Suspendue à six mètres de haut, la chute de la fillette aurait pu lui être fatale.

Prise en charge par les pompiers, la petite fille a subi des examens de contrôle à l'hôpital. "Il n'y avait pas de balcon ou de garde-corps, je ne sais pas ce qui lui a passé par la tête, explique Fabien Legeais (...) Tout s'est passé très vite. À une seconde près, j'aurais pu ne pas la réceptionner". Le destin, heureusement, fait parfois bien les choses.