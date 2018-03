publié le 25/03/2018 à 01:23

Un homme a été gravement blessé par balle vendredi 23 mars au soir aux Ulis (Essonne) après une altercation et trois hommes ont été placés en garde à vue, a-t-on appris samedi 24 mars auprès du parquet d'Evry. La victime, âgée de 27 ans, a été blessée au cou et au bas-ventre vers 21h30 vendredi 23 mars, mais son pronostic vital n'était pas engagé, a indiqué le parquet, confirmant une information du Parisien. La fusillade est survenue dans la résidence des Hautes-Plaines.



Un père et ses deux fils de 18 et 20 ans, qui connaissaient la victime, étaient toujours en garde à vue le 24 mars dans l'après-midi pour "tentative de meurtre". Le mobile des tirs restait "nébuleux" avec des versions "incohérentes", a précisé le parquet. La victime, toujours hospitalisée, n'avait pas pu être entendue. La sûreté départementale est chargée de l'enquête.