publié le 10/06/2018 à 16:17

Deux sapeurs pompiers volontaires de 38 et 46 ans sont morts, ce dimanche 10 juin au matin en Ille-et-Vilaine dans un accident de la route alors qu'ils venaient de prendre leur service, a-t-on appris de sources concordantes.



Les deux hommes ont fait une sortie de route et percuté un arbre alors qu'ils se rendaient à Janzé pour faire le plein d'essence à bord d'un véhicule 4X4 de lutte contre les feux de forêt, a indiqué à l'AFP le préfet de la région Bretagne, Christophe Mirmand, qui s'est rendu sur place.

"Les causes de l'accident devront être établies par l'enquête de la gendarmerie", a précisé le préfet, venu faire part de son "émotion" et du "soutien" du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce dernier a fait part sur Twitter de son "immense tristesse". L'accident est intervenu sur la RD 92 entre Janzé et La Couyère vers 10h45 pour une "raison indéterminée", selon le centre opérationnel d'incendie et de secours (CODIS).

J’apprends avec une immense tristesse le décès de deux de nos sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine, victimes d’un accident, à bord d’un engin anti-incendie.

Mes premières pensées vont à leur famille et leurs camarades du SDIS 35 dont je partage la douleur et l’émotion. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 10 juin 2018

Les deux victimes ont été déclarées décédées à l'arrivée du médecin du SAMU. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus sur les lieux de l'accident. Des témoins ont indiqué que le véhicule ne roulait pas à une vitesse excessive sur cette route limitée à 70 km/h en courbe légère mais avec une bonne visibilité, a rapporté le préfet.



Le préfet et le président du conseil départemental, Jean-Luc Chenut, devaient se rendre dans la journée à la caserne de La Couyère, qui compte 21 sapeurs pompiers. "Le traumatisme va être très brutal", a-t-il dit à l'AFP. Les sapeurs pompiers d'Ille-et-Vilaine ont effectué plus de 500 interventions samedi en raison des intempéries.