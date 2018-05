publié le 22/05/2018 à 20:58

Chercher un short, des chaussettes, un t-shirt dans un de ses placards... Et tomber nez à nez avec un serpent. Dimanche 20 mai au matin, un Honfleurais a découvert avec stupeur, dans un placard de son domicile, un python royal enroulé sur lui-même, comme le rapporte Le Pays d'Auge.



Celui-ci a alors contacté les pompiers, accoutumés à des découvertes de reptiles, y compris des serpents, mais rarement de pythons royaux. "On nous a appelés pour capture d’animal en nous disant que c’était un serpent, mais une fois sur place, on a vu qu’il était plus gros et de couleurs différentes de ceux que l’on a l’habitude de voir", rapporte un secouriste. La trace d'un propriétaire a été cherchée dans le quartier, en vain, raconte Le Pays d'Auge.

Le reptile, un python royal âgé d’environ trois mois et mesurant une soixantaine de centimètres, a été coopérant. Attrapé sans difficulté par les pompiers au moyen d'une pince spéciale, il a été placé dans un seau et confié à une clinique vétérinaire située à Épron, non loin de Caen.