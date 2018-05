Nord : une commune envahie par des centaines de milliers de mille-pattes

publié le 22/05/2018 à 03:31

Ils sont exaspérés. Comme à chaque épisode de chaleur, les habitants de Leffrinckoucke, près de Dunkerque (Nord), surtout ceux vivant près des dunes, se plaignent d'une invasion d'iules. Ce mille-pattes marron-gris qui ressemble à un ver de terre peut mesurer jusqu'à 5 cm de long.



Face aux températures qui grimpent, ces petites bêtes recherchent de la fraîcheur et trouvent refuge dans les dunes et les maisons de cette commune de 4.000 habitants. S'ils sont inoffensifs, ils n'en restent pas moins des colocataires déplaisants pour les habitants de Leffrinckoucke.

Ces derniers jours, les iules sont apparus par centaines de milliers. "Au camping, il y en avait partout, sur les routes et sur le sentier qui conduit à la plage. On ne pouvait que marcher dessus, il y en avait trop ! C’est vrai que ce n’est pas très agréable, mais bon, c’est la nature", a expliqué au Parisien Michel.

D'autres habitants sont à bout. "Ma maison est envahie d’iules et personne ne fait rien ! On en retrouve dans nos lits !", se désole Sandie.



Pour seule réponse, la mairie conseille d'être patient et de s'équiper d'une balayette pour éloigner les envahisseurs.