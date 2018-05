publié le 22/05/2018 à 13:45

Un couple de survivalistes arrêté au Cambodge. Ha Lin Tuch et son mari Phoun Raty ont choqué les internautes avec leur chaîne Youtube, sur laquelle ils se filmaient en train de cuisiner et manger des espèces protégées pour enseigner des techniques de survie, rapporte le quotidien belge Le Soir.



Après les commentaires des internautes dénonçant les pratiques du couple, le ministère de l'Environnement cambodgien les a retrouvés. Ils ont été obligés de s'excuser, et ont retiré les vidéos des espèces protégées. Pour se défendre, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas chassé eux-même ces animaux, mais qu'ils avaient été achetés sur un marché.

"Les animaux qui ont été cuisinés n’étaient pas sur la liste des espèces en voie de disparition, mais la plupart étaient protégés, a précisé un responsable du ministère. Seule une espèce était en voie d’extinction", il s'agissait du chat pêcheur, dont l'habitat est menacé.

Le couple de Cambodgiens a indiqué avoir gagné 500 dollars depuis l'ouverture de leur chaîne Youtube. Le ministère de l'Environnement a indiqué être en train de préparer "un rapport sur les faits et (être) prêt à entreprendre une action en justice contre eux".