publié le 06/04/2018 à 05:44

La réactivité du dentiste et de son assistante lui ont sauvé la vie. Mercredi 4 avril au matin, un garçon de 7 ans, soigné pour un problème dentaire anodin, a fait un arrêt cardiaque sur le fauteuil du praticien à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie.



Selon France Bleu, l’enfant aurait fait un choc anaphylactique, une réaction violente à l’un des produits anesthésiants. Le dentiste et sa jeune assistante de 23 ans, par ailleurs sapeur-pompier volontaire, ont immédiatement entamé un long massage cardiaque sur le petit garçon et sont parvenus à le réanimer.

Le jeune patient a finalement été pris en charge par les pompiers et le SAMU avant d'être héliporté jusqu’au centre hospitalier universitaire de Grenoble. L’enfant de sept ans était hors de danger ce mercredi soir, selon les pompiers de l’Isère interrogés par France Bleu. La jeune sapeur-pompier volontaire a été chaleureusement félicitée par l'ensemble de ses collègues