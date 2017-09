et La rédaction numérique de RTL

publié le 21/09/2017 à 05:38

C'est une véritable course contre la montre qui se joue au Mexique. Les secouristes redoublaient leurs efforts, jeudi 21 septembre, pour sauver les survivants des décombres d'une école où 21 enfants ont péri lors du séisme qui a fait au moins 230 morts dans la région de Mexico. "Ils sont en train de chercher les gens qui se trouvent sous le bâtiment", confirme un sauveteur à notre envoyé spécial dans la capitale mexicaine.



Recouverts de poussière, un masque sur le visage pour se protéger des particules et un casque de mineur vissé sur la tête, ceux que les habitants surnomment "les taupes" fouillent sans relâche sous les gravas effondrés à l'aide de leurs chiens, de détecteurs de chaleur et même de drones. Soudain, l'un d'eux réclame le silence après avoir entendu un bruit sous les décombres. Tout le monde lève le poing gauche. Après plusieurs dizaines de minutes d'un silence anxiogène, un sauveteur réclame un brancard en hurlant. Peu de temps après, les sirènes annoncent l'arrivée des ambulances.

Trois enfants viennent d'être retrouvés vivants, coincés sous des tables. Tout le monde sourit, mais les quelques applaudissements s’éteignent vite. "Silence", tonne en effet un secouriste. Les recherches doivent se poursuivre, car chaque minute compte. Jusqu'à présent, 11 enfants et une maîtresse ont été extraits vivants des décombres.