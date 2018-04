publié le 05/04/2018 à 02:45

Terrible drame familial en Gironde. La macabre découverte a été faite ce mercredi 4 avril en milieu d'après-midi dans une maison de Mérignac. Trois enfants, deux garçons âgés de 5 et 9 ans, et une fillette de 8 ans, ont été trouvés sans vie par leur père. Leur mère, découverte inanimée, aurait tenté de se suicider selon Sud Ouest, après avoir tué ses trois enfants.



La femme âgée de 42 ans était en arrêt cardiaque et a été secourue par les sapeurs-pompiers ainsi que le Samu. Elle est hospitalisée dans un état très critique et son pronostic vital serait engagé. Selon Franceinfo, le mari en état de choc a également été hospitalisé. D'après les premiers éléments de l'enquête, la mère, qui est infirmière, aurait empoisonné ses trois enfants avec des médicaments avant de tenter de mettre fin à ses jours.

Le procureur de la République s'est rendu sur les lieux ce mercredi. L'enquête a été confiée aux policiers de la brigade départementale de protection de la famille (BDPF) de la Sûreté départementale, comme le rapporte Sud Ouest. Ils vont tenter de déterminer ce qui a pu amener cette mère de famille à un geste aussi extrême.