et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/03/2018 à 07:59

Une octogénaire est devenue, malgré elle, ce que l'on appelle une "nourrice" pour les dealeurs. En clair, une personne en dehors de tout soupçon chez qui ils peuvent entreposer le produit de leur trafic sans être inquiétés par la police.



À Grigny, ces dealeurs s'étaient emparés des clefs de son appartement pendant environ six mois. Ils l'ont séquestrée, laissée vivre au milieu de ses détritus. Ce sont les pompiers qui intervenaient pour une fuite d'eau dans l'immeuble qui ont découvert le taudis dans lequel vivait l'octogénaire. Dans un coin, ils ont trouvé deux armes à feu, 22.000 euros en liquide et environ 10 kilos de cannabis.

Depuis, la retraitée a été placée en établissement spécialisé. Les enquêteurs tentent désormais de mettre la main sur les trafiquants.

Des abus de faiblesse réguliers

Les policiers sont souvent confrontés à ce type d'abus de faiblesse de la part des trafiquants. Pas forcément de façon aussi abjecte que les dealeurs de Grigny. Régulièrement, les trafiquants vont chercher une personne isolée en situation de faiblesse et sur qui ils exercent une emprise.



Claude Carillo, secrétaire du syndicat de police Alliance dans l'Essonne, explique : "Ces personnes vulnérables ne sont pas connues des services de police. Ce qui complique notre travail." Cela complique également le travail de la justice qui doit faire le tri parmi ces "nourrices" et dissocier celles qui sont complices des dealeurs, et celles qui en sont devenues des otages.