Quand on porte le nom de famille "Sarkozy", il n'est pas évident de se prononcer en faveur de la légalisation de toutes les drogues. C'est pourtant la position qu'a publiquement adoptée Louis Sarkozy, le plus jeune fils de l'ancien chef de l'État.



Le 9 février déjà, il publiait une tribune dans le magazine conservateur américain le Washington Examiner. Dans ce texte, le fils de Nicolas Sarkozy défendait les effets bénéfiques de la légalisation des drogues. Dix jours plus tard, "Sarko Junior" persiste et signe en accordant une interview au magazine Vice.

Cette fois, il explique que "ta liberté en tant qu'individu s'arrête là où celle de l'autre commence. Quand tu prends la voiture intoxiqué par un verre de whisky ou un joint, tu mets en danger la liberté des autres. Si tu es seul chez toi et que tu prends de la cocaïne ou de la méthamphétamine, tu ne fais de mal à personne. C'est un peu controversé de le dire, mais c'est ce que je pense". Louis Sarkozy s'exprime sans tabou, mais ne raconte pas quelle réaction a eu son père lorsqu'il a pris connaissance de ses propos. Sa mère, Cécilia Attias, lui a en revanche apporté un "soutien inconditionnel", affirme l'étudiant.

Résidant aux États-Unis depuis son plus jeune âge, Louis Sarkozy a également confié qu'il avait commencé les démarches pour acquérir la nationalité américaine. Évoquant les impôts qu'il va payer au pays de l'Oncle Sam, le jeune homme défend le fait de vouloir savoir "où (ses) impôts vont aller. Quand on voit les sommes exorbitantes qui sont dépensées en vain dans cette lutte, ce qui est assez absurde, on ne peut s'empêcher de poser des questions", interroge Louis Sarkozy.



Il rappelle également qu'il a "désormais passer plus de temps aux États-Unis qu'en France (...) La quasi totalité de (son) éducation intellectuelle, politique et philosophique a été faite aux États-Unis". Une chose est sûre : Louis Sarkozy prend son envol.