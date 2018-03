publié le 13/03/2018 à 15:39

Nous sommes à Saint-Médard-en-Jalle, avec une caissière prestidigitatrice. Avec cette employée d'une grande surface de la ville, les notes n'étaient jamais salées. Elle avait le don de changer les additions en soustractions et de remplir les caddies d'un coup de baguette magique. Essentiellement au moment des fêtes de Noël et du Jour de l'An. Un tour de passe-passe tout simple.



La jeune femme scannait deux ou trois produits au lieu d'une trentaine et allégeait ainsi la note des clients, mais pas n'importe lesquels. Tout simplement une bande d'amis qui traversaient une mauvaise passe. Comme cet électricien en arrêt maladie, une auto-entrepreneuse aux tout petits revenus ou encore une intérimaire en pleine galère. Le manège a duré un mois.

La vidéosurveillance a fini par repérer la chevaleresque caissière. L'hypermarché ne s'est pas constitué partie civile et le tribunal s'est montré accommodant. Des amendes pour les amis désargentés et pour la caissière, une addition toute simple, mais impossible à réduire : 60 heures de travail d’intérêt général.