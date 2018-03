Charente : le propriétaire du château prive la retraitée du seul accès à son domicile

publié le 08/03/2018 à 15:18

En Charente, un conflit de voisinage et une histoire de droit de passage. La pente est rude pour Anne-Marie. Pour rentrer chez elle, la dame de 72 ans doit laisser sa voiture sur le bord de la route, passer une grille de chantier qui barre le chemin, agrémenté d'une sympathique pancarte : "Défense d'entrer, danger mortel".



Et voilà notre retraitée qui attaque la côte armée d'une brouette pour porter ses courses sur 500 mètres. Un an que cela dure. D'un coup d'un seul, le propriétaire néerlandais du château et du chemin a décidé de couper le seul accès dont dispose Anne-Marie pour rentrer chez elle.

Il est sur sa propriété, il fait ce qu'il veut, sauf qu'Anne-Marie vit ici depuis 45 ans et affirme disposer d'un droit de passage, ce que réfute son voisin. Les deux protagonistes devraient se retrouver prochainement devant la justice.