publié le 11/03/2018 à 11:05

L'Émelie est un vrai bateau fantôme au Canada. C'est l'une des dernières goélettes en bois qui, jusque dans les années 1970, sillonnait le fleuve Saint-Laurent pour transporter toute sorte de matériaux. Son propriétaire et constructeur Éloi Perron lui avait donné en 1956 le prénom de sa propre mère, Émelie. Il avait tenu la barre pendant une quinzaine d'années, puis il l'avait revendu et, après plusieurs changements de nom, elle finira par s'échouer à Baie-Saint-Paul, à 90 kilomètres de la ville de Québec.



Abandonnée sur une rive, elle est le vestige d'un monde disparu. C'est une attraction pour touristes, mais elle est visitée presque chaque jour par un vieux monsieur portant une casquette. C'est Éloi Perron, son premier propriétaire, désolé de voir son navire se transformer peu à peu en épave. Ce pèlerinage s'est arrêté le 15 février dernier. Ce jour-là, Éloi Perron s'éteint à 95 ans au milieu des siens dans sa maison de Baie-Saint-Paul, sans savoir qu'au même moment, l'Émelie a rompu ses amarres et a disparu. C'est un extraordinaire concours de circonstances que personne ne peut expliquer.

La capitainerie indique que la marée était bien trop basse ce jour-là pour emporter le bateau au large et que personne ne l'a détaché. L'Émelie était devenue très fragile, un incendie criminel l'avait endommagée en 2015, mais elle trônait toujours sur la plage, volatilisée peu de temps après que celui qui l'avait dessinée et construite ne rende son dernier souffle. "Mon père est parti avec son bateau", dit le fils d'Éloi Perron. Plus de trace de l'Émelie, si ce n'est sa vague silhouette, qui aurait été aperçue par des marins pêcheurs : des morceaux de sa coque seraient coincés dans des amas de glace. Ainsi commence, sans doute, la légende du dernier voyage de l'Émelie.