publié le 07/03/2018 à 11:56

La police a lancé un appel à témoin afin de retrouver une adolescente de 16 ans, Helena Frade dos Santos qui a disparu mystérieusement. Au cheveux noirs et longs, elle a les yeux verts, une corpulence normale et mesure entre 1m60 et 1m65.



La jeune fille, dont la tenue vestimentaire n'a pas été précisée, pourrait se trouver à Bordeaux. Elle a été aperçue pour la dernière fois avenue Jean-Jaurès à Floirac. Elle serait par ailleurs en fugue depuis février 2018.

Toute personne ayant des informations peut contacter le commissariat de police d'Arcachon au 05 57 72 29 30.

[Appel à Témoins]Disparition inquiétante de personne mineure.Merci de #RT .numéro vert 0 800 004 938 pic.twitter.com/Zk7HABdeuu — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) 6 mars 2018