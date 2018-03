publié le 06/03/2018 à 15:05

Maëlys Godard a disparu depuis le dimanche 4 mars, et la gendarmerie a lancé un appel à témoins pour disparition inquiétante mardi sur Facebook. La jeune fille, âgée de 14 ans, a été signalée pour la dernière fois dimanche 4 mars à 19h30, dans le lieu-dit Combradet Rivaldié, sur la commune de Requista (Aveyron).



D'après les forces de l'ordre, "elle serait partie à pied le long de la D200 dans la vallée du Tarn". L'hypothèse d'une fugue est privilégiée. Blonde, avec les cheveux mi-longs, les yeux marrons et mesurant 1,63 mètre, Maëlys était vêtue d'un pantalon vert kaki, d'une doudoune gris camouflage avec un col fourrure rose et de baskets grises. Elle avait un sac à dos rouge, précisent par ailleurs les gendarmes.

La gendarmerie de l'Aveyron invite toute personne ayant vu la jeune fille ou ayant des informations au sujet de sa disparition à entrer en contact avec les autorités au 05.65.47.83.30.