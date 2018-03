et AFP

publié le 29/01/2018 à 05:25

Les secours se sont déployés ce dimanche 28 janvier en fin d'après-midi à Douzy (Ardennes) pour tenter de retrouver la trace d'un homme qui serait tombé dans la rivière Chiers, actuellement en crue. "Les opérations ont cessé et se sont avérées infructueuses" après environ trois heures de recherches, a déclaré à l'AFP le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes.



Les secours ont été alertés vers 12H30 après qu'un témoin a vu "un homme" tomber à l'eau dans la Chiers, a ajouté cette source, confirmant une information du journal l'Union de Reims. Épaulés par les gendarmes, 11 sapeurs-pompiers et une équipe de plongeurs sont intervenus dans cette zone, sans parvenir à retrouver la victime. Ce cours d'eau, qui passe dans le village de Douzy, près de Sedan, est actuellement "en période de crue" suite aux intempéries, a indiqué cette source.

La Chiers placée en vigilance jaune par Vigicrues

La Chiers a été placée en vigilance jaune par Vigicrues. Des crues touchaient dimanche encore plusieurs régions françaises, résultat de fortes précipitations sur des sols gorgés d'eau. Météo-France laissait encore 11 départements "en vigilance orange en raison des crues sur les bassins de la Seine, de la Saône et de leurs affluents", mais leur nombre baisse. La Seine a atteint son pic de crue maximum à 5,84 dans la nuit de dimanche à lundi.