"Balai d'or" : Marseille élue la ville la plus sale de France

Marseille est-elle la ville la plus sale de France ? Apparemment, si l'on se fie aux résultats du concours du "Balai d'or" organisé par l’émission Radio Brunet sur RMC. Des milliers d'internautes ont voté en ligne pour élire les trois villes françaises les moins propres. Résultat : Marseille, Montreuil et Paris occupent le podium.



Pour la remise des prix, l'émission d'Éric Brunet s'était délocalisé ce mardi 22 mai sur le Vieux-Port de Marseille. Pas rancunière, Monique Cordier, vice-présidente de "Marseille Provence Métropole" chargée de la Propreté et de la Gestion des déchets a participé à l'émission pour recevoir le prix. Un prix qui n’est pas « représentatif » selon elle, les votes se faisant en ligne.

Elle en a par ailleurs profité pour défendre son action et ce que la ville de Marseille mettait en place pour lutter contre les incivilités ou les décharges sauvages. Il y a quelques mois, la ville a par exemple décidé qu'il ne devait plus y avoir aucun déchet dans un rayon de 40 mètres autour de bennes après le passage des agents de nettoyage.

Des milliers d'auditeurs de #RadioBrunet sur #Rmc ont élu les trois villes les plus sales de France:

1er. Marseille.

2e. Montreuil.

3e. Paris.

Marseille remporte donc le balai d'or. Je serai en direct sur le vieux port à 13 h. Un regret: je crois que Paris méritait la victoire. https://t.co/UV8rEQaaZT — Eric Brunet (@ericbrunet) 22 mai 2018