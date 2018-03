Essonne : une fugueuse de 15 ans forcée à se prostituer

publié le 30/11/2017 à 12:59

Le personnel de l'hôtel Ibis de Grigny (Essonne) a fait une macabre découverte dimanche 26 novembre. Alors que la chambre était en train d'être nettoyée, une jeune adolescente de 15 ans a été découverte "nue et avec des bleus sur le corps".



Selon les premiers éléments de l'enquête et les informations publiées par Le Parisien, elle a été séquestrée et réduite à la prostitution. "On lui avait pris ses vêtements, probablement pour l'empêcher de sortir. Elle n'avait ni papiers, ni téléphone", écrit le journal.

Le procureur de la République d'Évry, Éric Lallement, a confirmé une "affaire de mœurs" datant de dimanche, sans autre précision. Un homme, soupçonné d'être le proxénète, a été arrêté dimanche soir. Les enquêteurs étaient encore sur place lorsqu'il est arrivé à l'hôtel, situé au pied des tours de Grigny 2, une cité difficile de grande banlieue parisienne.

"Il se rendait à la chambre de la victime pour lui donner à manger", selon cette source. Âgé d'un peu moins de 30 ans, il a "exploité une proie facile", a-t-elle estimé: l'adolescente a des antécédents psychiatriques. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne.