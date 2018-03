Essonne : une enseignante agressée par les parents d'un élève

publié le 28/11/2017 à 14:06

Les parents d'un élève de 6e s'en sont pris à une professeure d'éducation physique et sportive dans un collège de l'Essonne, dans l'après-midi du lundi 27 novembre, rapporte Europe 1. Une agression qui aurait eu lieu aux alentours de 14 heures au collège Les Dînes Chiens, de Chilly-Mazarin. Au départ, les parents du jeune élève avaient rendez-vous avec l'enseignante, à la suite d'une remarque, que cette dernière avait inscrite dans son carnet de liaison.



Mais cette simple réunion a vite dégénéré, et la professeure a été tirée par les cheveux et a reçu des coups au visage. Le principal du collège a même été contraint de s'interposer, pour mettre fin à l'incident, relate Europe 1. Les parents de l'élève ont ensuite pris la fuite, avant de se présenter au commissariat deux heures plus tard.

Les forces de l'ordre les ont ensuite placés en garde à vue. Ce mardi matin, pour protester face à cette agression, les professeurs du collège ont exercé leur droit de retrait.