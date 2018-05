publié le 30/05/2018 à 15:15

Mamoudou Gassama a été traité en héros par le président Emmanuel Macron après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide, à Paris, samedi 26 mai. Ce jeune Malien, sans-papiers, a été naturalisé français, et va intégrer le service civique des sapeurs-pompiers.



Alors que Raphaël, quatre ans, était suspendu dans le vide à la rambarde d'un balcon à Paris, Mamoudou Gassama n'avait pas hésité à grimper la façade jusqu'au 5e étage pour le sauver.

Mais la vidéo de son exploit, qui fait le tour des réseaux sociaux, suscite de nombreux commentaires s'interrogeant la véracité des faits, criant au complot. Plusieurs arguments sont ainsi avancés, censés prouver que toute cette histoire n'est qu'une mise en scène.



Le voisin pouvait-il récupérer l'enfant ?

Depuis ce matin on parle de #MamoudouGassama très bien... personne s'interroge sur le comportement du voisin ??? Je suis le seul à me demander pourquoi ne tire-t-il pas l'enfant vers lui ? Cette personne a t-elle été interrogé ? — eric desort (@ericdesort) 28 mai 2018

De nombreuses personnes se demandent pourquoi le voisin qui tenait l'enfant depuis le balcon d'à côté, avant l'arrivée de Mamoudou Gassama, ne l'a pas récupéré lui-même. Sur la vidéo, on voit que l'individu n'est pas encore près de l'enfant quand le jeune homme attaque l'ascension de l'immeuble.



Le voisin s'approche de la séparation entre son balcon et celui où est suspendu l'enfant. Petit à petit, le garçon se déplace lui aussi vers la séparation entre les deux balcons. Il se passe une dizaine de secondes avant que le voisin ne parvienne à le saisir, Mamoudou Gassama est déjà presque arrivé au balcon. L'enfant est sauvé par le jeune homme moins de dix secondes après, soit un temps très court.

Le voisin a également expliqué à RTL que la configuration du balcon, avec une séparation au milieu, ne lui avait pas permis d'attraper l'enfant. "J'ai tout fait pour me pencher, raconte-t-il. Le problème c'est que je ne pouvais pas me permettre de passer par la balustrade parce que je lui tenais déjà la main et je prenais un gros risque que l'enfant chute."

Comment l'enfant a-t-il pu tenir ?

Si quelqu'un peut m'expliquer comment un enfant suspendu au dessus du vide par un bras plié.... peut se déplacer d'un mètre en quelques secondes ?? merci #MamoudouGassama #balcon pic.twitter.com/lC5eurJ8tY — sac à puces (@catlinaja) 28 mai 2018

Selon les témoins présents sur place, le petit garçon de quatre ans serait resté entre trois et quatre minutes suspendu dans le vide. L'enfant se tenait à la barrière du balcon, qui est une sorte de grillage. Il a réussi à s'y agripper, notamment en glissant ses pieds dans les trous. Celui-ci ne tenait donc pas à la seule force de ses bras.

Le balcon où était suspendu l'enfant, au 4e étage Crédit : BERTRAND GUAY / AFP

Les premiers éléments de l'enquête révèlent aussi que Raphaël est tombé d'un étage, ce qu'on ne voit pas sur la vidéo. Il a réussi, par réflexe, à se rattraper au grillage de la rambarde dans sa chute. L'enfant a été retrouvé avec un orteil en sang et l'ongle arraché.

L'enfant était-il un vrai ?

On va bientôt apprendre que le soit disant enfant est un mannequin et que les deux zigs sur le balcon sont membres d'une association antiraciste. Ça sent le fake à plein nez ! — Irmin (@Irmin1320) 28 mai 2018

Sur la vidéo, on peut voir l'enfant bouger. Il se déplace vers la séparation entre les deux balcons, où le voisin lui tendait les bras. Le père de Raphaël est connu et a été arrêté : il était parti faire des courses et avait tardé à rentrer car il jouait à Pokémon Go.



La mère de l'enfant, qui vit à La Réunion, a été interrogée par Antenne Réunion. C'est la police judiciaire qui l'a informée de la situation, avant qu'elle ne voie la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a reconnu immédiatement son enfant : "C'est l'endroit, c'est l'adresse, c'est les habits".