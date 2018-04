Émoi après le décès d'une collaboratrice fauchée à vélo devant l'Assemblée

et AFP

publié le 20/04/2018 à 23:57

"Ce matin, pendant nos travaux, aux abords de l'Assemblée nationale, un drame s'est produit", le décès dans un accident de vélo "sur le chemin de son travail" d'une collaboratrice de l'élue non-inscrite Jeanine Dubié (radicale, Hautes-Pyrénées), a confirmé l'un des vice-présidents, Hugues Renson (LREM), dans l'hémicycle. François de Rugy, le président de l'Assemblée, des députés et des collaborateurs parlementaires ont exprimé vendredi 20 avril leur émoi après le drame.



Un hommage lui a été rendu dans la Cour d'honneur de l'Assemblée, avant une minute de silence dans l'hémicycle à 15 heures. "L'Assemblée nationale en deuil", a réagi François de Rugy (LREM) dans un communiqué, partageant "l'émotion qui touche aujourd'hui toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale" et adressant ses condoléances.

Plus tôt dans la matinée, sur Twitter, des députés, comme Erwann Balanant (Modem), et des collaborateurs s'étaient émus de cette "horrible nouvelle". Le président de la commission des Affaires économiques Roland Lescure (LREM), avait suspendu momentanément les travaux de sa commission après avoir annoncé la nouvelle. L'accident s'est produit devant l'institution sur le quai d'Orsay au niveau du pont de la Concorde. La collaboratrice trentenaire a été percutée, sans doute par un camion, alors qu'elle circulait à vélo, selon des sources parlementaires.