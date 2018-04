et AFP

publié le 19/04/2018 à 11:35

Un homme au volant de sa voiture a subi une attaque à main armée dans une banlieue proche de Grenoble, rapporte l'AFP ce jeudi 19 avril. Le meurtre s'est passé mercredi soir à Saint-Martin-d'Hères dans la banlieue de la préfecture de l'Isère, par un tireur qui a pris la fuite à pied, a rapporté l'Agence France presse de sources proches de l'enquête.



La victime de son côté n'est pas décédée sur le coup. Sa voiture a continué à rouler avant de s'écraser contre la façade d'un immeuble. Malgré l'intervention des secours, la mort a été prononcée aux alentours de 20 heures.



Peu après, un suspect âgé de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue, précise-t-on de même source. L'auteur soupçonné des faits et la victime sont connus de la justice pour des affaires de vols et de stupéfiants. La police judiciaire de Grenoble est chargée des investigations.