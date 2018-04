Paris : poussé par ses amis dans la Seine, un adolescent meurt noyé

publié le 19/04/2018 à 22:02

Un adolescent âgé de 14 ans est mort jeudi 19 avril après être tombé dans la Seine, entre le XVe arrondissement de Paris et Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, rapporte le Parisien. Selon les informations du quotidien, le drame aurait eu lieu alors que la victime jouait avec ses amis. Il aurait été poussé par ces derniers et serait accidentellement tombé à l'eau.



La brigade anticriminalité a été alertée peu avant 18 heures. Sur place, les policiers ont recueilli les témoignages des amis de l'adolescent et ont demandé le renfort de la brigade fluviale.

Le cadavre du jeune homme a été repêché à 19 heures quai Theodore Roosevelt à Issy-les-Moulineaux. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.