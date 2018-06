Édouard-Jean Empain, le baron au doigt coupé, est décédé

publié le 21/06/2018 à 21:33

Le baron Édouard-Jean Empain est décédé ce jeudi 21 juin à l'âge de 80 ans, d'après les médias belges. L'ancien homme d'affaires était devenu célèbre malgré lui lors de son enlèvement, devant son domicile parisien, en 1978. PDG à l'époque du puissant groupe Empain-Schneider, Édouard-Jean Empain était resté détenu trois mois dans de terribles conditions. L'affaire Empain demeure l'un des faits divers les plus emblématiques des années 1970.



Toute la France découvre son visage le 23 janvier 1978. Le très discret et très riche patron du groupe Empain-Schneider est enlevé devant chez lui avenue Foch, à Paris. Très vite, ses ravisseurs exigent une rançon de 80 millions de francs et accompagnent leur demande d'un macabre colis : dans du coton, une phalange de l'auriculaire gauche du baron. Ce dernier a passé 63 jours de détention amputé, enchaîné et privé de lumière.

Les ravisseurs sont arrêtés. Le baron au doigt coupé ne sera plus jamais le même. Il quitte le monde des affaires, divorce, refait sa vie... Ces dernières années, Édouard-Jean Empain vivait tranquillement dans une vaste propriété près de Paris.

