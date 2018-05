Charente : un suspect recherché après avoir tenté d'enlever une fillette

publié le 11/05/2018 à 05:02

Les gendarmes de Charente ont diffusé, jeudi 10 mai, sur les Facebook, un avis de recherche accompagné d'un portrait-robot d'un homme qui a tenté d'enlever une fillette devant une école.





"En début de semaine, une jeune fille a été abordée par un homme devant une école à Barbezieux-Saint-Hilaire. Il a essayé de faire venir la fillette à sa voiture. Il a été mis en fuite par l'arrivée d'une adulte", explique l'avis de recherche des forces de l'ordre.

Le portrait-robot du suspect a pu être dressé. Un homme d’environ 40 ans et de corpulence normale. "La partie haute de son crâne est dépourvue de cheveux. Sur les côtés, les cheveux sont gris", dévoile notamment la gendarmerie. "Il circule avec un véhicule Peugeot 207 gris clair, cinq portes".



La gendarmerie met la population en garde et demande de rester "vigilant". Ils invitent aussi à partager "le signalement en Charente et dans les environs, notamment le sud de la Charente-Maritime, le nord de la Gironde et l'ouest de la Dordogne".