publié le 29/11/2017 à 20:22

L'enquête sur le cambriolage mortel du Jardin Saint-Adrien à Servian (Hérault) avance. Les gendarmes de la section de recherches de Montpellier ont placé deux personnes en garde à vue, ce mercredi 29 novembre, pour "complicité de tentative de vol avec arme". Ils ont été écroués a indiqué le parquet de Béziers. Les personnes mises en garde à vue font partie de "l'entourage amical du propriétaire et de son épouse", rapporte Le Parisien.



Quatre personnes avaient été placées en garde à vue lundi 27 novembre dans le cadre des investigations sur les faits qui remontent au 5 octobre dernier et s'étaient déroulés dans le Jardin Saint-Adrien près de Béziers, classé "jardin remarquable". Deux cambrioleurs s'étaient introduits chez les propriétaires du domaine, Françoise et Daniel Malgouyres, ce dernier avait abattu un des malfaiteurs.

Le propriétaire avait déclaré vouloir se défendre face à l'intrusion violente. Il a échappé à la prison, au nom d'une possible légitime défense, malgré la mise en examen pour "meurtre". Mais, rebondissement dans l'affaire quelques semaines plus tard : Daniel Malgouyres est soupçonné par les enquêteurs d'avoir lui-même participé à la préparation du cambriolage de sa propriété. À la surprise générale, il avait été mis de nouveau en examen pour "complicité de tentative de vol avec arme et violence aggravée", puis écroué.

Le cambrioleur survivant avait affirmé aux enquêteurs avoir été conduit au jardin de Saint-Adrien pour "une simulation de cambriolage" par son complice. Toujours selon Le Parisien, aucun lien n'a pu être établi entre le cambrioleur tué et le propriétaire. Deux procédures d'instruction ont été ouvertes et confiées au même magistrat de Béziers, l'une pour "tentative de vol avec arme et violences volontaires en réunion avec arme avec une incapacité temporaire de travail (ITT) inférieure à 8 jours" et l'autre pour "meurtre".