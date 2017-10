publié le 22/10/2017 à 02:40

Rebondissement dans l'affaire du cambriolage mortel dans l'Hérault. Le 5 octobre, le propriétaire d'une maison visée par un cambriolage avait tué l'un des voleurs, sur son domaine à Servian dans l’Hérault. Mais vendredi 20 octobre, il a été mis en examen vendredi pour complicité de tentative de vol, a annoncé le procureur de Béziers, Yvon Calvet. Daniel Malgouyres, 68 ans, propriétaire du domaine Saint-Adrien à Servian, a été mis en examen vendredi pour "complicité de tentative de vol avec violence" et le parquet a requis son placement en détention, a-t-il indiqué lors d'un point de presse.



Daniel Malgouyres avait déjà été mis en examen pour meurtre et laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Mais des divergences entre les témoignages ont conduit au rebondissement de vendredi. Le propriétaire du domaine entouré d'un parc de 4 hectares classé "jardin remarquable" nie toute complicité dans le cambriolage et nie également connaître les deux cambrioleurs.

Un autre homme mis en examen et écroué

Un homme de 53 ans soupçonné d'être le complice de l'homme abattu le 5 octobre à Servian par Daniel Malgouyres a été arrêté à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales mardi, par la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier. Il a été mis en examen et écroué pour "tentative de vol avec violence", a précisé Yvon Calvet.

Selon les déclarations initiales du propriétaire, deux cambrioleurs armés s'étaient introduits au domaine Saint-Adrien et auraient frappé le propriétaire et sa femme, handicapée après un accident. L'un des voleurs serait monté à l'étage pour y chercher un coffre-fort, et le propriétaire des lieux se serait alors saisi de son propre fusil, avec lequel il a tué l'un des cambrioleurs, l'autre prenant la fuite. Deux procédures d'instruction ont été ouvertes et confiées au même magistrat de Béziers, l'une pour "tentative de vol avec arme et violences volontaires en réunion avec arme avec ITT inférieure à 8 jours" et l'autre pour "meurtre".