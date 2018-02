publié le 15/02/2018 à 20:50

Emmanuel Macron a reçu ce jeudi 15 février le président de la très influente Fédération nationale des chasseurs Willy Schraen. À la clé un électorat non négligeable puisque 5 millions de Français possèdent un permis de chasse. "Ça c'est très bien passé", se félicite Thierry Coste, conseiller d'Emmanuel Macron sur la chasse et la ruralité et conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs.



"Avec Emmanuel Macron, la proximité avec le monde de la chasse et le monde rural est très forte depuis le début, donc la réunion était une vraie réunion de travail sur à la fois, comment simplifier la chasse et surtout comment mieux l'intégrer dans les politiques biodiversité et ruralité. C'était donc une réunion pour imaginer ce qui va se passer dans les six prochains moins", détaille Thierry Coste.

Le débat sur la chasse à courre n'a pas eu lieu puisque la position du chef de l'État sur le sujet est claire pour le lobbyiste. "Ce n'est pas un sujet qui fâche le président. Il a été très clair depuis un moment. Il soutient toutes les chasses traditionnelles et tous les modes de chasse, donc la chasse à courre en fait partie".

Une rencontre alors que selon un sondage IFOP pour la Fondation 30 Millions d'Amis, 81% des Français souhaitent que le dimanche devienne un jour non chassé. Un chiffre que Thierry Coste nuance et soulignant que la chasse n'a lieu que six mois dans l'année et que "dans beaucoup de territoires personne ne va sauf ceux qui ont le droit de chasse".