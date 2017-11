Harrison Ford sauve une automobiliste victime d'un accident de la route

publié le 20/11/2017 à 21:09

C'est un sauvetage incroyable réalisé par Indiana Jones en personne. Une automobiliste roulait sur une voie rapide au nord de Los Angeles, en Californie, dimanche 19 novembre, quand elle a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est sortie de la route, a percuté un talus, et dans le choc, la voiture s'est retournée et a fait un tonneau spectaculaire dans les fourrées. Par chance, Harrison Ford roulait juste derrière elle.



L'acteur s'est arrêté et a couru pour venir en aide à la conductrice. Avec les renforts d'autres automobilistes, il a réussi à sortir cette femme de la carcasse. La star l'a rassurée en attendant l'arrivée des secours. La femme a été hospitalisée suite à son accident, mais elle ne souffre heureusement que de blessures légères.

Il y a quelques jours, toujours sur la route, l'interprète d'Han Solo, était déjà intervenu à New York à l'entrée d'un tunnel qui permet de quitter l'île de Manhattan pour accéder aux aéroports. La route était plus embouteillée que la normale à cause d'un important carambolage. Harrison Ford était sorti de son véhicule et avait commencé à faire la circulation avec de grands gestes, sans même avoir besoin du fouet d'Indiana Jones.