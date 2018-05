Attaque au couteau à Paris : "On a à faire à un loup caché", estime un syndicat de police

et Léa Stassinet

publié le 13/05/2018 à 10:00

Tous les blessés sont "hors de danger". Invité ce dimanche 13 mai sur RTL, le secrétaire général adjoint du syndicat de police Alliance, Loïc Travers, s'est montré rassurant sur l'état de santé des individus visés par une attaque au couteau survenue à Paris la veille. "Il n'y a plus personne en urgence absolue", a-t-il ajouté.



Le policier a tenu à rendre hommage à ses collègues présents lors de l'attaque revendiquée par Daesh et perpétrée par un homme né en Tchétchénie en 1997. "Ils se sont montrés particulièrement efficaces pour neutraliser l'individu", a salué Loïc Travers qui a donné plus de détails sur l'opération menée par ses pairs.

"Il a fallu s'y prendre à deux fois : une première fois à l'aide d'un Taser", sans succès, puis ils ont utilisé "leurs armes à feux, tirant deux fois" et touchant mortellement le terroriste, a expliqué le policier, qui est revenu sur le profil de l'assaillant. "On a affaire à un loup caché particulièrement dangereux", a-t-il estimé, "à l'image d'un certain nombre de faits qui ont déjà été commis notamment avec cette modalité de l'attaque au couteau".

Face à ce genre d'individus, Loïc Travers reconnaît "une forme d'impuissance même si les services de renseignement sont mobilisés comme jamais". "Il reste toujours cette part de personnes cachées, extrêmement dangereuses, qui peuvent surgir à tout moment pour faire le plus de victimes possible dans des endroits fréquentés".