publié le 08/04/2018 à 08:57

Elle était l'amie d'une vieille dame, sa confidente et dame de compagnie. Après avoir englouti plus d'un million d'euros en trois ans, falsifié des chèques et dépensé sans compter dans les casinos, une dame d'une cinquantaine d'années au moment des faits a été condamnée pour abus de confiance. Elle a écopé d'une peine de 18 mois de prison avec sursis assortie de 696.530 d'amende pour préjudice matériel par le tribunal d'Annecy (Haute-Savoie).



Tout avait commencé à Royan (Charente-Maritime), en 2002, rapporte Le Dauphiné Libéré. Une octogénaire, sans enfant et veuve d'un ex-PDG de grosses sociétés, rencontre la condamnée, âgée d'une cinquantaine d'année. Très vite, elle devient la dame de compagnie de la vieille dame. Les deux "amies" se côtoient régulièrement en région parisienne, où elles habitent.

En 2008, l'octogénaire décide de déménager à Annecy, où elle a une lointaine cousine. Dans ses valises, elle emmène sa dame de compagnie qui s'installe dans son appartement, contre une rémunération de 1.000 euros mensuels. Elle relève le courrier, prend le contrôle des comptes, fait le vide autour de la victime. Elle dépense près de 1.000 euros par jour au casino, se rend dans des magasins de luxe, falsifie des chèques pour s'offrir des berlines rutilantes.

Abus de confiance, pas de faiblesse

Mais un soir, de retour d'une soirée trop alcoolisée, elle agresse verbalement la victime. Un électrochoc pour l'octogénaire qui contacte le cousin de sa dame de compagnie. L'homme l'accompagne à la banque, où ils découvrent l'ampleur du détournement : près d'un million d'euros ont été dépensés en trois ans. Le tribunal correctionnel d'Annecy a reconnu l'abus de confiance mais pas l'abus de faiblesse. La victime n'aura pas vu le jugement, étant décédée au cours de la procédure.