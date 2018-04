Gironde : la mère qui a tué ses trois enfants mise en examen et écrouée

et AFP

publié le 08/04/2018 à 05:14

Elle est soupçonnée d'avoir tué ses trois enfants avant de tenter de se suicider. L'infirmière de 42 ans a été mise en examen pour homicides volontaires aggravés, car ses enfants étaient tous des mineurs de moins de quinze ans. Elle a été déférée devant le palais de justice de Bordeaux, samedi 7 avril et mise en détention provisoire.



C'est le père de famille, un pompier professionnel qui revenait de déplacement de deux jours en Charente, qui avait fait la terrible découverte : les corps de ses deux garçons de 5 et 9 ans et celui de sa fille de 8 ans gisaient à côté de celui de son épouse, inanimée, au domicile familial.

Selon le parquet, la mère a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Elle a expliqué avoir empoisonné ses enfants avec des médicaments, un puissant anesthésiant, "puis les avoir noyés". Avant de commettre ce triple infanticide, la mère avait laissé derrière elle une lettre dans laquelle elle exprimait son "mal-être", avait signalé dès jeudi 5 avril le parquet.

Les résultats des autopsies des trois enfants ont confirmé, selon le parquet, que les morts étaient dues "à un syndrome asphyxique". Des analyses toxicologiques devaient également être pratiquées. Une cagnotte de solidarité a été mise en place sur internet par les pompiers pour venir en aide au père des trois enfants, et avait, ce samedi réuni plus de 25.000 euros grâce à la participation de quelque 800 personnes.