publié le 21/06/2018 à 17:26

Terrible accident près d'Agen. Un automobiliste de 57 ans a eu le bras arraché alors qu'il était dans sa voiture, rapporte La Dépêche. Les faits se sont déroulés le mercredi 20 juin : le quinquagénaire roulait sur une route départementale fenêtre ouverte, le bras gauche légèrement en dehors du véhicule. Il a alors croisé un semi-remorque et n'a pas eu le temps de rentrer son bras, qui a été arraché.



Pris en charge par les pompiers, l'homme a été héliporté vers l'hôpital de Bordeaux, précise La Dépêche. Sa vie n'est pas en danger et il pourrait être rapidement entendu par les forces de l'ordre. Le conducteur du camion, lui, n'aurait rien remarqué au moment de l'accident et est recherché par la police. Confrontées à l'absence de témoins sur les lieux, les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoin pour tenter de retrouver le chauffeur.