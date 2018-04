Affaire Vincent Lambert : le tribunal ordonne une nouvelle expertise médicale

publié le 20/04/2018 à 20:52

C'est une énième décision de justice qui est tombée dans l'affaire Vincent Lambert vendredi 20 avril. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) a ordonné une nouvelle expertise pour "déterminer le tableau clinique" de l'homme de 41 ans, hospitalisé dans un état végétatif depuis 2008.



Dans un communiqué, les juges ont jugé "nécessaire" cette étape avant de se prononcer "définitivement" sur l'arrêt des soins décidé par le CHU de Reims le 9 avril et contesté par les parents du patient. Ces derniers, accompagnés d'un frère et d'une sœur de Vincent Lambert avaient déposé mardi 17 avril un recours en référé libertés pour empêcher la mise en œuvre de l'arrêt de ses traitements.

Cette quatrième décision collégiale depuis 2013 intervient alors que les trois précédentes ont été suspendues, malgré des décisions judiciaires favorables à l'arrêt des soins, jusqu'à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2015.

Depuis cinq ans, la famille Lambert se déchire sur l'avenir de Vincent, devenu tétraplégique après un accident de voiture. Ses parents et une partie de la fratrie sont opposés à sa fin de vie, tandis que Rachel Lambert, son épouse et tutrice légale, son neveu et d'autres frères et sœurs y sont favorables compte tenu des conclusions des médecins du CHU de Reims.