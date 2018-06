et Agnès Bonfillon

publié le 12/06/2018 à 23:27

Sept personnes ont été blessées mardi 12 juin dans l'accident d'un RER en Île-de-France après un glissement de terrain dû aux intempéries. Peu avant 5 heures, l'affaissement d'un talus a entraîné la sortie de voie d'un RER B qui s'est couché partiellement sur le ballast, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), a indiqué la RATP.



La remise en état des voies prendra "sans doute plusieurs jours", a annoncé la PDG de la RATP. "On imagine à l'heure de pointe ce qui aurait pu se passer... Ça aurait certainement été bien plus grave", estime le maire de Bures-sur-Yvette Jean-François ViIgier.

C'est pourquoi il s'est associé à deux conseillers régionaux de l'Esonne pour publier un communiqué commun, quelques heures après le déraillement du train. " On veut savoir ce qu'il s'est passé, les conditions dans lesquelles l'accident est survenu. C'est pourquoi avec mes collègues nous demandons à être associés à l'enquête interne réalisée par la RATP", explique le président de l'association des élus de RER B.

À cause des fortes intempéries qui frappent le pays depuis plusieurs jours, le maire "a peur de l’inondation. Les bassins de retenus sont pleins, on reste en alerte rouge". Pour rappel, la commune de Bures-sur-Yvette avait déjà été lourdement touchée par les inondations au printemps 2016.