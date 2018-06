publié le 12/06/2018 à 07:47

Sept personnes ont été légèrement blessées dans le déraillement d'un train. Peu avant 5 heures ce mardi 12 juin, un RER B a déraillé à cause d'un glissement de terrain, a expliqué la ministre des Transports Elisabeth Borne sur France Info.



Trois voitures du train se sont couchées sur les voies, a expliqué Elisabeth Borne, selon qui les personnes blessées ont été rapidement "prises en charge". La préfecture de ce département a de son côté précisé que trois personnes, dont une femme enceinte, ont été transportées à l'hôpital tandis que les quatre autres blessés sont rentrés chez eux.

Louis Gallois, conducteur sur cette ligne de RER depuis 20 ans, peine à y croire. "Je me dis qu'on a eu beaucoup de chance. C'est un événement rarissime, je n'ai jamais vu cela", explique-t-il au micro de RTL.



Les fortes pluies en cause

Un accident causé par la météo actuelle. En effet, le glissement de terrain est dû aux récentes importantes précipitations qui frappe la France en générale et l'Île-de-France en particulier. L'Essonne, de même que 23 autres départements, a été placé en vigilance orange "pluie-inondation".





"La voie a été sérieusement emportée par la crue d'un torrent" et à certains endroits, "il n'y a plus de ballast", ajoutent les autorités des Yvelines.



"La résolution de l'incident nécessite une intervention importante, explique le compte officiel du RER sur Twitter. Nos équipes sont à pied d'oeuvre, le trafic reste interrompu entre Orsay-Ville et Saint-Remy-les-Chevreuse." La RATP a mis en service des bus de substitution.

[Incident à la voie]: Un service de bus est mis en place entre Orsay ville et Courcelle sur Yvette. #RERB — RER B (@RERB) June 12, 2018

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a réagi à cet accident. "Toutes mes pensées vont aux voyageurs du RER B victimes d'un déraillement. Ma reconnaissance aux forces de secours mobilisées", a-t-elle écrit sur Twitter.

Toutes mes pensées vont aux voyageurs du RERB victimes d’un déraillement ce matin à Courcelles-sur-Yvette. Ma reconnaissance aux forces de secours mobilisées. — Valérie Pécresse (@vpecresse) 12 juin 2018