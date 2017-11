publié le 07/11/2017 à 09:43

"On l'appelle MBS, comme JFK ou VGE. Cela fait moderne, américain, jeune et fringant", lance Éric Zemmour. "À 32 ans, Mohammed ben Salmane est incontestablement jeune, et le prince héritier saoudien a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux", poursuit le journaliste, qui évoque "une poigne de fer qui fait songer à celle de Poutine, qui avait de même réglé leur compte aux oligarques russes". Il fait néanmoins remarquer qu'en terre d'Islam, "les conflits politiques sont toujours religieux".



"L'Iran chiite reste l'obsession de l'Arabie sunnite. Depuis la révolution iranienne de 1979, l'Arabie saoudite faisait de la surenchère : c'était 'plus musulman que moi, tu meurs'. Chacun des deux adversaires voulait montrer aux masses arabes et au monde que son islam était le plus pur et le plus farouche", décrypte Éric Zemmour.

"MBS tourne le dos à cette stratégie. Il fait le pari que son peuple a soif de consommation plus que d'islam", ajoute-t-il. Un pari qui, selon le journaliste, n'est "pas gagné d'avance".